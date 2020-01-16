Импичмент Трампа: Парнас рассказал об угрозах президента США заморозить любую помощь Украине
Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на " MSNBC ".
Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас в интервью американскому изданию заявил, что все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани.
В мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет прекращена, если не будет расследование против сына Джо Байдена.
После этого ультиматума Зеленскому в Госдепе США заявили, что вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на его инавгурации.За словам Парнаса, инициатором этого шага был лично Трамп.
Парнас заявил, что все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани, который рассказывал Трампу подробно об этих разговорах.
"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - отметил он.
Как отмечают журналисты, эти заявления Парнаса подрывают ключевой аргумент защиты президента, что не было замораживания жизненно важной военной помощи Украине прошлым летом из-за Байдена.
"Смысл был такой: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - пояснил Парнас.
- Напомним, в ноябре 2019 года стало известно Лев Парнас, связанный с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского предупредил новое руководство страны, что администрация Трампа заморозит военную помощь Украине, если Киев не объявит о расследовании в отношении бывшего вице -президента Джо Байдена и его сына
- 15 января в деле импичмента президента США Дональда Трампа обнародовали новые свидетельства : Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где содержатся слова: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать".
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