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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: Парнас рассказал об угрозах президента США заморозить любую помощь Украине

Импичмент Трампа: Парнас рассказал об угрозах президента США заморозить любую помощь Украине


фото: WSJ
15 января в интервью Лев Парнас рассказал, что со стороны президента США Дональда Трампа были угрозы заморозить всю помощь Украине

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на " MSNBC ".

Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас в интервью американскому изданию заявил, что все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани.

В мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет прекращена, если не будет расследование против сына Джо Байдена.

После этого ультиматума Зеленскому в Госдепе США заявили, что вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на его инавгурации.За словам Парнаса, инициатором этого шага был лично Трамп.

Парнас заявил, что все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани, который рассказывал Трампу подробно об этих разговорах.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - отметил он.

Как отмечают журналисты, эти заявления Парнаса подрывают ключевой аргумент защиты президента, что не было замораживания жизненно важной военной помощи Украине прошлым летом из-за Байдена.

"Смысл был такой: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - пояснил Парнас.

  • Напомним, в ноябре 2019 года стало известно Лев Парнас, связанный с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского предупредил новое руководство страны, что администрация Трампа заморозит военную помощь Украине, если Киев не объявит о расследовании в отношении бывшего вице -президента Джо Байдена и его сына
  • 15 января в  деле импичмента президента США Дональда Трампа обнародовали новые свидетельства : Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где содержатся слова: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать".
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