В Индонезии два острова полностью ушли под воду из-за глобального потепления
Об этом сообщает The Straits Times , приводя данные местной организации "Форум по окружающей среде Индонезии (Walhi)".
"Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1-3 м ниже уровня моря", - говорится в публикации.
"Эти острова были необитаемыми. Остров Бетет является частью национального парка Бербак-Сембиланг", - сказал исполнительный директор Уолхи Южной Суматры Уалул Собри..
По его словам, если не принять срочных мер, то под угрозой исчезновения находиться еще четыре острова, входящие в состав этой провинции.
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В частности, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Чалонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.
Салах Нама все еще заселен, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать его, в том числе из-за повышения уровня воды.
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Климатические изменения, обусловленные дальнейшим потеплением, угрожают таким островным странам, как Индонезия, где миллионы людей проживают в низко расположенных прибрежных районах.
Индонезия находится на крупнейшем в мире архипелаге, в состав которого входят 18 тыс. островов.
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