В сирийском Алеппо произошел ракетный обстрел жилого квартала, 6 человек погибли

16 января, 2020, 22:41

В Алеппо, в квартале Ас-Суккари, в результате террористического ракетного обстрела погибли 6 мирных жителей и еще 15 получили ранения

Об этом сообщает SANA.

Все раненые были доставлены в больницу "Ар-Рази" для получения необходимого лечения.

"Террористические группировки, базирующиеся на западе и северо-западе провинции Алеппо, выпустили 3 ракетных снадряда по кварталу Ас-Суккари, что привело к гибели 6 человек и ранению 15, также был причинен материальный ущерб", - говорится в сообщении.