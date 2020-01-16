В сирийском Алеппо произошел ракетный обстрел жилого квартала, 6 человек погибли
16 января, 2020, 22:41
В Алеппо, в квартале Ас-Суккари, в результате террористического ракетного обстрела погибли 6 мирных жителей и еще 15 получили ранения
Об этом сообщает SANA.
Все раненые были доставлены в больницу "Ар-Рази" для получения необходимого лечения.
"Террористические группировки, базирующиеся на западе и северо-западе провинции Алеппо, выпустили 3 ракетных снадряда по кварталу Ас-Суккари, что привело к гибели 6 человек и ранению 15, также был причинен материальный ущерб", - говорится в сообщении.
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