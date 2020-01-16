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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" требуют от СБУ расследовать происхождение записей разговора Гончарука о Зеленском

В "Слуге народа" требуют от СБУ расследовать происхождение записей разговора Гончарука о Зеленском

Служба безопасности должна провести расследование по поводу аудиозаписей разговора лиц, которых ассоциируют с премьер-министром Украины и другими высокопоставленными чиновниками

Об этом сообщила партия "Слуга народа" в Telegram.

С соответствующим обращением выступает группа депутатов. Записи активно распространяются в СМИ и сети Интернет, имеют большой резонанс.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", - отметила представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

По ее словам, существует три вероятных пути того, как эта информация (если она окажется правдивой) могла быть получена: в рамках уголовного расследования, которого нет; в пределах контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.

  • В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.
  • 15 января народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук подтвердила факт голосования в парламентской фракции об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
  • В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка - Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
  • Управление государственной охраны отрицает, что их работники обнародовали аудиозаписи разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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