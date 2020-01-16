В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет
16 января, 2020, 15:26
В международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines
Об этом сообщает NJ.
Отмечается, что у самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.
"Проблемы с двигателем вынудили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в международном аэропорту Ньюварк", - говорится в сообщении.
Как сообщили в самой авиакомпании, самолет безопасно приземлился, а пассажиры покинули воздушное судно без проблем.
This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O- Gabby (@gabby_guzy) 16 января 2020 г.
Напомним, накануне в США коммерческий самолет во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами Лос-Анджелеса, в результате чего пострадали 60 человек, большинство из которых дети.
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