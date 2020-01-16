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Espreso.tvОбществоВ Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет

В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет

В международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines

Об этом сообщает NJ.

Отмечается, что у самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.

"Проблемы с двигателем вынудили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в международном аэропорту Ньюварк", - говорится в сообщении.

Как сообщили в самой авиакомпании, самолет безопасно приземлился, а пассажиры покинули воздушное судно без проблем.

Напомним, накануне в США коммерческий самолет во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами Лос-Анджелеса, в результате чего пострадали 60 человек, большинство из которых дети.

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