В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет

16 января, 2020, 15:26

В международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines

Об этом сообщает NJ.

Отмечается, что у самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.

"Проблемы с двигателем вынудили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в международном аэропорту Ньюварк", - говорится в сообщении.

Как сообщили в самой авиакомпании, самолет безопасно приземлился, а пассажиры покинули воздушное судно без проблем.

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O - Gabby (@gabby_guzy) 16 января 2020 г.

Напомним, накануне в США коммерческий самолет во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами Лос-Анджелеса, в результате чего пострадали 60 человек, большинство из которых дети.