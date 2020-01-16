В Нацгвардии появился комитет для поддержки семей погибших бойцов
Об этом сообщила пресс служба НГУ.
"Основной целью деятельности Комитета будет осуществление мероприятий, направленных на социальную и правовую защиту законных интересов и социальную реабилитацию лиц, членов семей воинов, погибших (пропавших без вести) при проведении АТО/ООС и при исполнении служебных обязанностей", - отметили в Нацгвардии.
Комитет возглавила мать погибшего воина Нацгвардии Евгения Харченко - Наталья Харченко.
Согласно информации пресс-службы, на сегодняшний день война унесла жизни 229 военнослужащих НГУ, из них 193 - боевые потери. Также были ранены и травмированы 881 военнослужащий, считаются пропавшими без вести 14 военнослужащих.
"Всего же за 28 лет независимости Украины погибло 258 военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. В честь погибших военнослужащих уже открыто 218 мест памяти, 4 военнослужащим посмертно присвоено звание Героя Украины", - говорится в сообщении.
В свою очередь генерал-лейтенант Ярослав Сподар, заместитель командующего по работе с личным составом, выразил надежду, что благодаря новому комитету организации и ее секторам в воинских частях и территориальных управлениях будет налажено лучшее взаимодействие, "и наши люди будут знать, где искать помощи и защиты" .
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