В Нацгвардии появился комитет для поддержки семей погибших бойцов

16 января, 2020, 15:54

По инициативе членов семей погибших военнослужащих в Национальной гвардии создали Комитет содействия социальной защите членов семей военнослужащих, погибших во время проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил и при исполнении служебных обязанностей

Об этом сообщила пресс служба НГУ.

"Основной целью деятельности Комитета будет осуществление мероприятий, направленных на социальную и правовую защиту законных интересов и социальную реабилитацию лиц, членов семей воинов, погибших (пропавших без вести) при проведении АТО/ООС и при исполнении служебных обязанностей", - отметили в Нацгвардии.

Комитет возглавила мать погибшего воина Нацгвардии Евгения Харченко - Наталья Харченко.

Согласно информации пресс-службы, на сегодняшний день война унесла жизни 229 военнослужащих НГУ, из них 193 - боевые потери. Также были ранены и травмированы 881 военнослужащий, считаются пропавшими без вести 14 военнослужащих.

"Всего же за 28 лет независимости Украины погибло 258 военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. В честь погибших военнослужащих уже открыто 218 мест памяти, 4 военнослужащим посмертно присвоено звание Героя Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь генерал-лейтенант Ярослав Сподар, заместитель командующего по работе с личным составом, выразил надежду, что благодаря новому комитету организации и ее секторам в воинских частях и территориальных управлениях будет налажено лучшее взаимодействие, "и наши люди будут знать, где искать помощи и защиты" .