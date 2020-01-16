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Espreso.tvОбществоВ Минобороны объяснили, в каких случаях в армию будут призывать 18-летних

В Минобороны объяснили, в каких случаях в армию будут призывать 18-летних

18-летних и 19-летних украинцев будут призывать в ряды ВСУ только по их желанию

Об этом заявил в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая те случаи, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ. Следовательно, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службы не будет", - написал Загороднюк.

Министр отметил, что в 2020 году повестки получат украинцы в возрасте от 20 лет.

"Во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Следовательно, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службы не будет", - добавил Загороднюк.

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