В Киев приехал организатор музыкального фестиваля КаZантип, поддержавший аннексию Крыма

16 января, 2020, 22:59

В Киев приехал организатор музыкального фестиваля КаZантип Никита Маршунок, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма

Эту информацию Крым.Реалии подтвердил организатор украинского спортивно-музыкального фестиваля Z-games Максим Карпий.

Он опубликовал фотографию с Маршунком и подтвердил, что она сделана 15 января в Киеве.

"Никаких планов по фестивалям (на материковой части Украины) у него нет ... Сказал, что исключительно из личных (причин) и проездом", - рассказал Карпий.

На момент публикации Карпий ограничил доступ к посту.

Известно, что организатор фестиваля КаZантип Никита Маршунок с энтузиазмом воспринял новость об аннексии Россией полуострова и заявил, что Республика Z признает результаты крымского референдума еще до того, как он состоялся. Об этом он писал в Facebook.

С 1993 по 2013 год КаZантип проводился в Крыму: сначала в Щелкино, а затем - в селе Поповка.

В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 КаZантип попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти.

Летом 2015 КаZантип под новым названием Befooz был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы помешали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, тысячи посетителей Befooz оставались на территории с 31 июля до 16 августа.

В начале 2017 КаZантип под новым брендом Epizode прошел во Вьетнаме, на острове Фукуок.