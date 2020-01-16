 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киев приехал организатор музыкального фестиваля КаZантип, поддержавший аннексию Крыма

В Киев приехал организатор музыкального фестиваля КаZантип, поддержавший аннексию Крыма


фото: Радіо Свобода
В Киев приехал организатор музыкального фестиваля КаZантип Никита Маршунок, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма

Эту информацию Крым.Реалии подтвердил организатор украинского спортивно-музыкального фестиваля Z-games Максим Карпий.

Он опубликовал фотографию с Маршунком и подтвердил, что она сделана 15 января в Киеве.

"Никаких планов по фестивалям (на материковой части Украины) у него нет ... Сказал, что исключительно из личных (причин) и проездом", - рассказал Карпий.

На момент публикации Карпий ограничил доступ к посту.

null

Известно, что организатор фестиваля КаZантип Никита Маршунок с энтузиазмом воспринял новость об аннексии Россией полуострова и заявил, что Республика Z признает результаты крымского референдума еще до того, как он состоялся. Об этом он писал в Facebook.

null

С 1993 по 2013 год КаZантип проводился в Крыму: сначала в Щелкино, а затем - в селе Поповка.

В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 КаZантип попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти.

Летом 2015 КаZантип под новым названием Befooz был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы помешали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, тысячи посетителей Befooz оставались на территории с 31 июля до 16 августа.

В начале 2017 КаZантип под новым брендом Epizode прошел во Вьетнаме, на острове Фукуок.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать