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Espreso.tvОбществоВ Харькове неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит спецоперацию

В Харькове неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит спецоперацию

В настоящее время известно, что смерть наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания человека, причастного к стрельбе введено в действие специальную полицейскую операцию "Сирена"

Об этом сообщает местная Нацполиция.

Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, на улице Танкопия, у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко.

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Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

Сейчас на месте происшествия работает руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Все обстоятельства устанавливаются.

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Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненного лишения свободы. Харьковской полицией принимаются все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.

 

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