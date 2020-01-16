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Espreso.tvОбществоВ Кабмине готовятся к "ритуальной" замене нескольких министров - Соня Кошкина

В Кабмине готовятся к "ритуальной" замене нескольких министров - Соня Кошкина


фото: kmu.gov.ua
Журналист Соня Кошкина подтвердила информацию о том, что в Кабмине ожидается кадровая ротация – нескольких министров могут отправить в отставку. В СМИ сообщалось, что первым планируют уволить министра развития общин и территорий Алену Бабак

Как написала Кошкина в своем телеграмм-канале, после скандала с прослушкой, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, но такое решение пока не принято.

"Поменять-то и не против, да вот только на кого? Так, сеанс устрашения/усмирения. Но вот несколько министров на выход действительно готовят - ритуальными жертвами", - написала журналист.

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Ранее в СМИ появилась информация, что первой потерять портфель в Кабмине может министр развития общин и территорий Алена Бабак - работу министра оценивают как неудовлетворительную. Журналисты отмечают, что вместо того, чтобы сосредоточиться на основных полномочиях ведомства - децентрализации, Бабак в большей степени занималась строительной сферой. В частности, Алена Бабак пыталась назначить своим заместителем экс-главу ГАСК - Алексея Кудрявцева, которого ранее уволили из ведомства из-за скандала с поддельным диплом Технического университета Молдовы. А позднее Бабак пыталась сохранить в должности бывшего и.о. руководителя ГАСК Александра Строкача, которого связывают с Кудрявцевым, нивелировав результаты конкурса на главу ГАСИ.

Еще одной причиной увольнения Алены Бабак инсайдеры называют то, что "министр часто смешивает работу и личные взаимоотношения".

Еще одним претендентом «на вылет» из Кабмина называют министра экономического развития Тимофея Милованова. Издание отмечает, что "Милованову повезло больше: из-за мощной поддержки со стороны президента Владимира Зеленского его увольнение могут снять с повестки".

Напомним, ранее в сеть слили записи прослушки Гончарука. После этого в СМИ появилась информация о том, что Алексей Гончарук написал заявление об увольнении с поста премьер-министра по собственному желанию.

 

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