В Кабмине готовятся к "ритуальной" замене нескольких министров - Соня Кошкина
Как написала Кошкина в своем телеграмм-канале, после скандала с прослушкой, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, но такое решение пока не принято.
"Поменять-то и не против, да вот только на кого? Так, сеанс устрашения/усмирения. Но вот несколько министров на выход действительно готовят - ритуальными жертвами", - написала журналист.
Ранее в СМИ появилась информация, что первой потерять портфель в Кабмине может министр развития общин и территорий Алена Бабак - работу министра оценивают как неудовлетворительную. Журналисты отмечают, что вместо того, чтобы сосредоточиться на основных полномочиях ведомства - децентрализации, Бабак в большей степени занималась строительной сферой. В частности, Алена Бабак пыталась назначить своим заместителем экс-главу ГАСК - Алексея Кудрявцева, которого ранее уволили из ведомства из-за скандала с поддельным диплом Технического университета Молдовы. А позднее Бабак пыталась сохранить в должности бывшего и.о. руководителя ГАСК Александра Строкача, которого связывают с Кудрявцевым, нивелировав результаты конкурса на главу ГАСИ.
Еще одной причиной увольнения Алены Бабак инсайдеры называют то, что "министр часто смешивает работу и личные взаимоотношения".
Еще одним претендентом «на вылет» из Кабмина называют министра экономического развития Тимофея Милованова. Издание отмечает, что "Милованову повезло больше: из-за мощной поддержки со стороны президента Владимира Зеленского его увольнение могут снять с повестки".
Напомним, ранее в сеть слили записи прослушки Гончарука. После этого в СМИ появилась информация о том, что Алексей Гончарук написал заявление об увольнении с поста премьер-министра по собственному желанию.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти