В 2020 году женщинам в Украине поднимут пенсионный возраст

16 января, 2020, 08:59

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин повысят на полгода и он составит 59 лет и 6 месяцев, через год в 2021 он составит 60 лет

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в соцсетях.

"Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин составит 60 лет" , - напоминают в фонде.

В ПФУ разъясняют, что в 2020 году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

"Начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа", - добавляют в фонде.

Также в ПФУ рассказали, что страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.