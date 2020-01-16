В 2020 году тоже не будет европейских дорог, - Омелян о бюджете на дороги
Об этом эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян написал в Facebook.
"На заседании Правительства 15 января было утвержден план распределения средств на дороги в 2020 году, что громко назвали Стратегия-2020. На самом деле, это обычный документ, который утверждается ежегодно и согласно которому области получают финансирование", - заявил бывший министр.
Омелян также говорит, что есть "определенная диспропорция" в распределении средств:
"Фактически только несколько областей получат условно неплохое финансирование на этот год, а именно, это родная для президента Днепропетровская область, немножко получат дороги востока Украины, и вроде планируют завершить строительство хайвея, сочетающего западную Украину с югом".
"Ключевое: в 2020 году тоже не будет европейских дорог. С Зеленским их вообще не будет!
4000 км обещанных на 2020 - это 2% от всех дорог Украины. Без коммунальных дорог! Фактически, это по 200-300 км на каждую область ", - пояснил бывший министр инфраструктуры.
- Напомним, 15 января правительство утвердило перечень дорог для ремонта в 2020 году: в Дорожном фонде на это заложили более 66 млрд
- В Кабинете Министров поставили цель отремонтировать 4000 километров дорог 2020 года
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