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Espreso.tvОбществоВ 2020 году тоже не будет европейских дорог, - Омелян о бюджете на дороги

В 2020 году тоже не будет европейских дорог, - Омелян о бюджете на дороги


фото: Слово і діло
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал план Кабмина ремонта и строительства дорог на 2020 год: дорожный фонд уменьшился, а финансирование урезали, по сравнению с проектом прошлого правительства

Об этом эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян написал в Facebook.

"На заседании Правительства 15 января было утвержден план распределения средств на дороги в 2020 году, что громко назвали Стратегия-2020. На самом деле, это обычный документ, который утверждается ежегодно и согласно которому области получают финансирование", - заявил бывший министр.

Он отметил, что в новом плане распределения средств на финансирование дорог "правительство наконец признал, что в Дорожном фонде не 75 млрд грн, как мы планировали: не 73 млрд грн, как несколько месяцев обещали они в 2019, а 66 млрд."
Он добавил, что считает - финансирование будет еще меньше, ведь основной источник формирования дорожного фонда - это акциз на топливо, который формируется за счет ставок на импорт в долларах США и должно быть откорректирован из-за роста гривны.
Омелян обратил внимание, что правительство Гончарука отказалось от проекта финансирования местных дорог в 10 млрд грн, разработанном во время пребывания эксминистр в должности.
"Об этом даже в помине, области - делайте их сами без денег Мы исходили из того, что после ликвидации черного рынка горючего ДФ получит около 90 млрд грн. ДФ еще уменьшился, с черным рынком будут бороться только миниатюрами и отчетами", - считает экс-министр.

Омелян также говорит, что есть "определенная диспропорция" в распределении средств:

"Фактически только несколько областей получат условно неплохое финансирование на этот год, а именно, это родная для президента Днепропетровская область, немножко получат дороги востока Украины, и вроде планируют завершить строительство хайвея, сочетающего западную Украину с югом".

"Ключевое: в 2020 году тоже не будет европейских дорог. С Зеленским их вообще не будет!
4000 км обещанных на 2020 - это 2% от всех дорог Украины. Без коммунальных дорог! Фактически, это по 200-300 км на каждую область ", - пояснил бывший министр инфраструктуры.

 
  • Напомним, 15 января правительство утвердило перечень дорог для ремонта в 2020 году: в Дорожном фонде на это заложили более 66 млрд
  • В Кабинете Министров поставили цель отремонтировать 4000 километров дорог 2020 года
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