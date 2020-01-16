Украинский футболист рассказал, почему выбрал второй испанский дивизион

16 января, 2020, 19:11

Украинский защитник Василий Кравец объяснил, что вернулся в "Луго", который выступает во втором испанском дивизионе, потому что это его дом

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Василий Кравец рассказал, что в его трансфере был лично заинтересован сам президент "Луго".

"У меня были другие предложения, но президент клуба Тина позвонил мне, и я понял, что должен вернуться сюда, потому что это мой дом", - признался украинский защитник.

22-летний Кравец уже выступал за "Луго" с 2017-го по 2019-й годы, позже он перешел в "Леганес" за 2,5 млн евро. В турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании команда идет на 20-й позиции.