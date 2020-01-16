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Espreso.tvОбществоУкраинский фантастический фильм "Праздник хризантем" отобрали в европейскую программу развития кино

Украинский фантастический фильм "Праздник хризантем" отобрали в европейскую программу развития кино


фото: fb/ukrainefilmagency
Проект полнометражного фантастического фильма "Праздник хризантем" режиссера Семена Мозгового отобрали для участия в европейской программе развития кино First Cut+

Программа пройдет 16-20 января в индустриальной секции When East Meets West во время фестиваля в Триесте (Италия), сообщает пресс-служба Госкино в Facebook.

"First Cut+ - это новая анонсирована First Cut Lab программа, созданная для продвижения и повышения конкурентоспособности художественных фильмов на этапе постпродакшена, независимо от сроков их производства. Многие из проектов, ранее поддержанных программой First Cut Lab, имели мировые премьерные показы на фестивалях класса A в Берлине, Каннах, Венеции и Торонто", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 8 художественных фильмов, участвующих в программе First Cut+, получат трехдневные консультации с известными экспертами киноиндустрии по вопросам продвижения, маркетинга, работы с прессой, создания трейлеров, фестивальных показов и стратегии продаж. Проекты отобраны преимущественно из стран с низкой производительностью и с акцентом на Центральную и Восточную Европу.

Напомним, что создание короткометражной версии фильма "Праздник хризантем" режиссера Семена Мозгового было поддержано Государственным агентством Украины по вопросам кино. Сейчас творческая группа ищет возможности перевести ее в полнометражный формат.

В фильме речь идет об альтернативной реальности, в которой молодая девушка-врач ухаживает за старухой, которая загадочно уцелела после ядерного взрыва. Задача для врача - найти ключ к пониманию этого феномена, ведь неизвестная магическая сила не дала навредить старухе, но совершенно стерла ее память и личность. Девушка по крупицам восстанавливает ее память, но в процессе лечения становится понятно, что бремя воспоминаний может быть для старой Целительницы невыносимым.

 

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