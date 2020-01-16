Украина в Минске настаивает на разведении сил в 4 местах, Россия - в 6

16 января, 2020, 22:11

Украинская сторона предложила представителям ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе четыре новых участка для разведения войск

Об этом Нromadske сообщили в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.