Украина в Минске настаивает на разведении сил в 4 местах, Россия - в 6
16 января, 2020, 22:11
Украинская сторона предложила представителям ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе четыре новых участка для разведения войск
Об этом Нromadske сообщили в Трехсторонней контактной группе в Минске.
Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".
Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.
Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.
- Ранее стало известно, что украинская сторона определилась с тремя участками.
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