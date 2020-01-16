Трамп и Эрдоган обсудили сбитый Ираном самолет МАУ

16 января, 2020, 08:10

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Иране

Об этом сообщил представитель Белого дома, передает УНИАН .

Он рассказал, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили сбит Ираном самолет "Международных авиалиний Украины". В связи с этим они выразили недовольство лидерами в Тегеране, сообщил представитель американской администрации.

Кроме этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране. Президенты также обсуждали развитие ситуации в Ливии за несколько дней до международной конференции в Берлине, которая будет посвящена ливийскому урегулированию. Саммит состоится 19 января.