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Espreso.tvМирТрамп и Эрдоган обсудили сбитый Ираном самолет МАУ

Трамп и Эрдоган обсудили сбитый Ираном самолет МАУ

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Иране

Об этом сообщил представитель Белого дома, передает УНИАН .

Он рассказал, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили сбит Ираном самолет "Международных авиалиний Украины". В связи с этим они выразили недовольство лидерами в Тегеране, сообщил представитель американской администрации.

Кроме этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране. Президенты также обсуждали развитие ситуации в Ливии за несколько дней до международной конференции в Берлине, которая будет посвящена ливийскому урегулированию. Саммит состоится 19 января.

  • Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 . Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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