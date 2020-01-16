Синоптик Диденко рассказала, какой будет погода на Крещение
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"С метеорологических явлений - туманы и, кому повезет, изморозь, одно из самых красивых явлений зимы. Над нами завтра - антициклон Dirk, который снова и снова проводит у нас сухую метеорепетицию, а вот дожди, снега и ветра - это уже зона ответственности циклона Heike , который принесет непогоду в Западную Европу ", - сообщает синоптик.
Температура воздуха в Украине ближайшей ночью от 0 до -5 ° C, завтра днем от 0 до +5 ° C.
В Киеве пятница будет сухой, ночью от 0 до -2 ° C, днем от +2 до +4 ° C.
"Голодная кутья и Крещение, 18-19 января, будут отмечены небольшим похолоданием, да и то преимущественно в ночные часы", - отмечает Наталья Диденко.
Первые осадки появятся в конце следующих выходных, с 24-го января.
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