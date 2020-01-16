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Espreso.tvСпортСвитолина и другие украинки узнали соперниц на Australian Open

Свитолина и другие украинки узнали соперниц на Australian Open


фото: REUTERS
В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в 2020 году турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинка Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко начнут в борьбу с основной сетки соревнований.

Цуренко в первом раунде сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии. Сеяная в Мельбурне под 23-м номером Ястремская встретится с одной из победительниц квалификации. Пятая ракетка Australian Open Свитолина поспорит с британкой Кэти Балтер, которая занимает в мировом рейтинге 317-е место. Бондаренко (534 позиция в классификации WTA) выяснит отношения с австралийкой Ариной Родионовой (201), а Козлова (91) с еще одной хозяйкой турнира - Присциллой Хон (139).

Матчи основного раунда Открытого чемпионата Австралии стартуют 20 января.

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