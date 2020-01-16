СССР ответственный за Вторую Мировую: в Европарламенте возразили Путину, что Польша была среди виновников

16 января, 2020, 10:38

Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова выразила солидарность с Польшей из-за заявления президента России Владимира Путина, который обвинил Польшу в начале Второй мировой войны

Об этом сообщает RMF24 .

"Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертв, таких, как Польша, как преступников", - сказала она.

По словам Юровой, искажение исторических фактов - угроза для демократического общества.

Кроме того, об ответственности России за пакт Риббентроп-Молотова заявила латвийский евродепутат Сандра Калинине.

"Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны", - сказала она.

Также заявления Путина раскритиковал немецкий евродепутат Рейнхард Бютикофер.

"Этот тип преобразования, перебрасывание исторической вины может стать первым шагом к идентификации целей для агрессии. ЕС должен быть настороже", - заявил он.

В конце декабря 2019 президент России Владимир Путин заявил, что путь до Второй мировой войны проложил заговор западных государств с Адольфом Гитлером. Путин оправдал ввода советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировал свою армию.

Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. После этих слов в МИД Польши вызвали российского посла .