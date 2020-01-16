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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила бывшую служащую Нацгвардии в содействии "МГБ ДНР"

СБУ разоблачила бывшую служащую Нацгвардии в содействии "МГБ ДНР"


фото: СБУ
Военная контрразведка СБУ совместно с Главным управлением службы в Донецкой и Луганской областях в рамках уголовного производства разоблачила и прекратила в Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность бывшей военнослужащей Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в поле зрения так называемой спецслужбы "ДНР" женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей НГУ. Представители "МГБ ДНР" совершили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, дали агентурный псевдоним, обусловили способы двусторонней и экстренной связи. В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.

Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения.

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками.

В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий указанная особа дала обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и о сотрудничестве с "МГБ ДНР".

Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом избрана мера пресечения. Таким образом, по результатам принятых СБУ мер, пресечена противоправная деятельность вражеского агента и предупреждено нанесение значительного ущерба обороноспособности нашего государства. Продолжаются следственные действия.

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