Сборная Украины сыграет с Нидерландами еще один матч во время Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Президент Ассоциации ветеранов футбола Украины Олег Собуцкий рассказал, что ветеранская сборная Украины во время Евро-2020 встретится с командой Нидерландов.
"Уже сейчас планируем, как поддержать сборную Украины на Евро-2020. Есть договоренность со сборной ветеранов Нидерландов, чтобы сыграть в Амстердаме, что-то интересное для наших болельщиков запланируем и перед играми в Румынии. Зарубежные матче дополнять наше турне по Украине в поддержку военных", - рассказал Собуцкий.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня до 12 июля 2020 года. Сборная Украины встретится с национальной командой Нидерландов, сборной Австрии и еще один соперник стне известный весной.
- 9 января в етеранську сборную Украины по футболу возглавил Владимир Лозинский , который заменил на посту главного тренера Анатолия Демьяненко.
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