Сборная Украины сыграет с Нидерландами еще один матч во время Евро-2020

16 января, 2020, 12:56

Во время финальной части Евро-2020 ветеранская сборная Украины сыграет против команды Нидерландов

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Президент Ассоциации ветеранов футбола Украины Олег Собуцкий рассказал, что ветеранская сборная Украины во время Евро-2020 встретится с командой Нидерландов.

"Уже сейчас планируем, как поддержать сборную Украины на Евро-2020. Есть договоренность со сборной ветеранов Нидерландов, чтобы сыграть в Амстердаме, что-то интересное для наших болельщиков запланируем и перед играми в Румынии. Зарубежные матче дополнять наше турне по Украине в поддержку военных", - рассказал Собуцкий.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня до 12 июля 2020 года. Сборная Украины встретится с национальной командой Нидерландов, сборной Австрии и еще один соперник стне известный весной.