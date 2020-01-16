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Espreso.tvОбществоРеформу налоговой начнут с аудита, - Маркарова

Реформу налоговой начнут с аудита, - Маркарова


фото: epravda
Минфин начнет работу над разработкой законов по налоговой реформе с 20 января,

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время мероприятия, посвященного встрече Национального банка Украины со своими клиентами, сообщает "Нromadske".

"Мы на этой неделе начнем формирование, а в следующем будет первое заседание рабочей группы по выработке налоговой реформы", - сообщила Маркарова.

Она напомнила, что начать работу над налоговой реформой в правительстве планируют с  проведения аудита налоговой системы Украины. По его итогам будут анализировать место Украины в мире по объемам инвестиций, по рабочей силе.

"И мы вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу", - добавила Маркарова.

Напомним, что в правительстве и парламенте ранее сообщали, что все законы по налоговой реформе должны принять в первой половине 2020 года, а новая налоговая система должна заработать с 1 января 2021 года.

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