Расстояние не проблема: украинец попал в корзину со своей половины площадки в НБА
16 января, 2020, 11:45
Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк забросил мяч со своей половины площадки в матче чемпионата НБА
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Точный бросок Михайлюка в матче против "Бостона" попал в топ-10 лучших моментов игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации. Украинец занял в рейтинге восьмое место.
В целом игра против "Бостона" стала для Михайлюка результативной в карьере в НБА - он набрал 21 очков. Правда, это не спасло "Детройт" от поражения - 103: 116.
- Напомним, в декабря 2019 году Святослав Михайлюк набрал 15 очков и установил личный рекорд результативности в НБА.
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