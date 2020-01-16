Расстояние не проблема: украинец попал в корзину со своей половины площадки в НБА

16 января, 2020, 11:45

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк забросил мяч со своей половины площадки в матче чемпионата НБА

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Точный бросок Михайлюка в матче против "Бостона" попал в топ-10 лучших моментов игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации. Украинец занял в рейтинге восьмое место.

В целом игра против "Бостона" стала для Михайлюка результативной в карьере в НБА - он набрал 21 очков. Правда, это не спасло "Детройт" от поражения - 103: 116.