Рада приняла закон против оффшоров: правкой увеличили лимиты для ФОПов

16 января, 2020, 17:06

Верховная Рада Украины проголосовала за закон, который содержит антиоффшорные нормы и увеличивает максимально допустимую сумму доходов, чтобы работать на упрощенной системе налогообложения

За соответствующий закон проголосовали 283 депутата, передает Нromadske.

Закон № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" вызвал длительные дискуссии в бизнес-среде.

"Законом вводятся международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS), реформирование института финансовой ответственности и усовершенствование процедуры администрирования налогов и сборов", - говорится в объяснении на сайте Рады.

Впрочем автор документа предусмотрел в нем ряд других, не связанных с оффшорами, положений. Среди них - повышение ренты на добычу железной руды, введение НДС по экспортным операциям, введение личной ответственности налоговых инспекторов и тому подобное.

Председатель комитета по налоговой и таможенной политики и автор законопроекту Данил Гетманцев обещал, что все раскритикованные бизнесом положения законопроекта из него уберут ко второму чтению.

В то же время, при рассмотрении законопроекту депутаты проголосовали поправку, которая увеличивает лимиты для ФЛП 1, 2 и 3 групп. Так, новые лимиты составят: