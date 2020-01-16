Рада приняла закон против оффшоров: правкой увеличили лимиты для ФОПов
За соответствующий закон проголосовали 283 депутата, передает Нromadske.
Закон № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" вызвал длительные дискуссии в бизнес-среде.
"Законом вводятся международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS), реформирование института финансовой ответственности и усовершенствование процедуры администрирования налогов и сборов", - говорится в объяснении на сайте Рады.
Впрочем автор документа предусмотрел в нем ряд других, не связанных с оффшорами, положений. Среди них - повышение ренты на добычу железной руды, введение НДС по экспортным операциям, введение личной ответственности налоговых инспекторов и тому подобное.
Председатель комитета по налоговой и таможенной политики и автор законопроекту Данил Гетманцев обещал, что все раскритикованные бизнесом положения законопроекта из него уберут ко второму чтению.
В то же время, при рассмотрении законопроекту депутаты проголосовали поправку, которая увеличивает лимиты для ФЛП 1, 2 и 3 групп. Так, новые лимиты составят:
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для 1 группы ФОП 1 млн грн (вместо 300 тыс. грн)
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для 2 группы ФОП 5 млн грн (вместо 1500000 грн)
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для 3 группы ФОП 7 млн грн (вместо 5 млн грн).
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