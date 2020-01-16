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Espreso.tvОбществоРада приняла закон по администрированию налогов

Рада приняла закон по администрированию налогов


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о совершенствовании администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве

За документ проголосовали 256 народных депутатов, передает Еспресо.TV

Законопроект № 1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" вносит изменения в двенадцать законодательных актов.

В частности, в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, осуществляющих администрирование единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование.

Документом предлагается уточнение порядка направления требования об уплате недоимки по единому взносу; внесение изменений в размер штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом; исключения обязанности контролирующего органа о предоставлении информации Пенсионному фонду по согласованию результатов проверок в части начисления единого взноса.

Законопроектом предлагается:

- включить Налоговый кодекс Украины в перечень законодательных актов, которые формируют законодательство об управлении объектами государственной собственности;

- предоставить полномочия Кабинета министров определять порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственными обществами, 50 и более процентов акций которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства которых составляет 100 процентов;

- ввести ответственность в случае непредставления или несвоевременного представления плательщиками части чистой прибыли (дивидендов) в контролирующие органы расчета части чистой прибыли, дивидендов на государственную долю или нарушения правил начисления и уплаты этих платежей;

- возложить на Государственную налоговую службу обязанность по контролю за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями и дивидендов на государственную долю хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также взыскания указанных платежей в бюджет.

  • Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. Тогда за документ отдали свои голоса 250 народных депутатов.
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