"Вам нас не испугать!", - Гончарук говорит, что против его правительства "работают много людей"

16 января, 2020, 10:02

Против команды президента Владимира Зеленского и правительства Алексея Гончарука работают сейчас многие

Об этом глава правительства Алексей Гончарук написал на свои страницах в социальных сетях.

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки ", - написал премьер.

Среди успехов работы свои команды Гончарук назвал укрепление обменного курса и увеличение до 7-летнего максимума накопления международных резервов (25 млрд долларов).

"Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике! ", - добавил Гончарук.