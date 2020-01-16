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Espreso.tvОбщество"Вам нас не испугать!", - Гончарук говорит, что против его правительства "работают много людей"

"Вам нас не испугать!", - Гончарук говорит, что против его правительства "работают много людей"

Против команды президента Владимира Зеленского и правительства Алексея Гончарука работают сейчас многие

Об этом глава правительства Алексей Гончарук написал на свои страницах в социальных сетях.

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки ", - написал премьер.

Среди успехов работы свои команды Гончарук назвал укрепление обменного курса и увеличение до 7-летнего максимума накопления международных резервов (25 млрд долларов).

"Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике! ", - добавил Гончарук.

  • Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.
  • На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.
  • В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.
  • В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба
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