"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: последствия авиакатастрофы в Иране для Украины и мира
16 января, 2020, 18:36
Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы будут говорить о трагическом событии - катастрофе украинского самолета в Иране и о последствиях реального расследования крушения.
Гости программы:
- Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа"
- Олег Синютка, народный депутат, "ЕС"
- Владимир Кабаченко, народный депутат, "Батькивщина"
- Инна Совсун, народный депутат, "Голос"
- Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007-2009)
- Андрей Козлов, юрист
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