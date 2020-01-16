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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: последствия авиакатастрофы в Иране для Украины и мира

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: последствия авиакатастрофы в Иране для Украины и мира

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы будут говорить о трагическом событии - катастрофе украинского самолета в Иране и о последствиях реального расследования крушения.

Гости программы:

  • Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа"
  • Олег Синютка, народный депутат, "ЕС"
  • Владимир Кабаченко, народный депутат, "Батькивщина"
  • Инна Совсун, народный депутат, "Голос"
  • Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007-2009)
  • Андрей Козлов, юрист
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