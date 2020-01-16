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Espreso.tvСпорт"Милан" нацелился на лидера "Динамо"

"Милан" нацелился на лидера "Динамо"


фото: uefa.com
Итальянский "Милан" может перехватить испанского полузащитника хорватского "Динамо" Дани Ольмо

Об этом сообщает Sportske Novosti.

"Милан" готов выделить на трансфер Дани Ольмо более 30 млн евро. 21-летний хавбек не прочь дать согласие на переход, потому что хочет получать достаточно игровой практики в новом клубе.

Кандидатурой испанца интересовалась "Барселона", однако там Ольмо не будет игроком основы. Его контракт с загребским "Динамо" рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне испанец провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

В чемпионате Италии "Милан" идет на десятой строчке, в активе команды 25 очков, до зоны Лиги чемпионов их отдаляет 10 очков.

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