"Милан" нацелился на лидера "Динамо"
16 января, 2020, 19:34
Итальянский "Милан" может перехватить испанского полузащитника хорватского "Динамо" Дани Ольмо
Об этом сообщает Sportske Novosti.
"Милан" готов выделить на трансфер Дани Ольмо более 30 млн евро. 21-летний хавбек не прочь дать согласие на переход, потому что хочет получать достаточно игровой практики в новом клубе.
Кандидатурой испанца интересовалась "Барселона", однако там Ольмо не будет игроком основы. Его контракт с загребским "Динамо" рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне испанец провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
В чемпионате Италии "Милан" идет на десятой строчке, в активе команды 25 очков, до зоны Лиги чемпионов их отдаляет 10 очков.
- 15 января, в 1/8 финала Кубка Италии "Милан" уверенно победил феррарской СПАЛ со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал турнира.
- 11 января шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан" и помог своей команде победить "Кальяри" в чемпионата Италии.
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