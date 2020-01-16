"Готов обуть вашего конкурента": обнародована переписка Луценко и Коломойского с Парнасом

Об этом сообщает "НВ".

13 марта. Луценко: Извини, но все это просто за*бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них*ра. Я готов обуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще больше. Мы - все [сразу делаем]. Вы - потом. Это нечестно.

Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!

20 марта. Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем мирового уровня!!! Слава Украине!!!

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Луценко: Если меня не пригласят в ближайшее время с официальным визитом - я не отобьюсь от наших и ваших.

Парнас: Юра, не переживай, мы тебя в обиду не дадим. Это только начало.