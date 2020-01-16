"Готов обуть вашего конкурента": обнародована переписка Луценко и Коломойского с Парнасом
Об этом сообщает "НВ".
13 марта. Луценко: Извини, но все это просто за*бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них*ра. Я готов обуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще больше. Мы - все [сразу делаем]. Вы - потом. Это нечестно.
Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!
20 марта. Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем мирового уровня!!! Слава Украине!!!
<...>
Луценко: Если меня не пригласят в ближайшее время с официальным визитом - я не отобьюсь от наших и ваших.
Парнас: Юра, не переживай, мы тебя в обиду не дадим. Это только начало.
<...>
21 марта. Луценко: Ну что, меня обувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается: на *уй мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят, что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ох**нная помощь Украине.
Парнас: Дай мне 30-45 минут, я тебе перезвоню - у меня есть хорошие новости.
Луценко: Госдеп заявляет, что я вру!!! Я еб*л следующие результаты.
2 апреля. Луценко: Было бы неплохо пригласить меня на встречу. Можно - неформальную, на ранчо. А то чувствую себя подопытной мышкой.
17 апреля. Парнас: Добрый день, какие планы на сегодня?
Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?
Парнас: Окей, браток. Дай бог все нормально.
Луценко: За*бался.
Парнас: Представляю себе. Держись, я с тобой.
14 мая. Парнас: Big day today!!! Good luck and kick ass!!! [Сегодня большой день! Удачи - и надери задницы!].
<...>
Парнас: Когда успокоишься - наберешь меня. Я жду твой звонок.
Луценко: Я спокоен, как х*й после акта.
<...>
Парнас: Я понимаю, ты очень занят, но нам с тобой нужно увидеться. Я по тебе соскучился - скажи где, любое время, я спать не иду.
16 мая. Луценко: Ты где? В отеле?
Парнас: Отель Хилтон.
Луценко: Еду с женой. Вам пи*дец.
17 мая. Парнас: Юра, набери меня.
Луценко: Ни*уя. Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.
Парнас: Понял.
<...>
Луценко: Виски - это круто.
Парнас: С привкусом торфа и дыма!!! Уже другой вряд ли будем пить. Или японский!!!
Луценко: Звони после 350 [мл выпитого].
Парнас: На такой объем нужна сильная компания!!!
Луценко: Да фигня. Вот 700 [мл] - это "штанга".
Парнас: Это смертельная доза.
Луценко: Первый раз - да, потом привыкаешь.
Парнас: Это профессионалы могут!
21 мая. Луценко: Настроение говно. Страна на краю пропасти.
25 мая. Луценко: Вы что, вот так все бросили и без "на коня" уехали???
Парнас: Так [сильно] последний раз "дали", что решили "чуть медленнее кони, чуть помедленнее"!!!
Луценко: Но это норм. Все на ногах.
26 июня. Парнас: Игорь [вероятно, украинский олигарх Игорь Коломойский, - ред.] Спрашивает, какое [виски] ему лучше выпить?
Луценко: Hibiki [японское виски, цена за 0,7 л - примерно 6 тыс. гривен, - ред.]. Очень классное. В тройке мира.
5 октября. Луценко: Перечитал конец [статьи The New York Times]. Додуматься спросить у Джулиани о моей наполовину обрезанной фразе (бесперспективность расследования в Америке конфликта интересов Байдена) - это Пулитцер из рук [главного пропагандиста Третьего Рейха Йозефа] Геббельса! Пи**ец! Просто пи**ец. Шестое американское СМИ безбожно врет и манипулирует. Какая на *уй там у вас свобода слова???
Разговор с олигархом Игорем Коломойским.
8 октября 2019. Парнас: Похоже на твоего раввина? [Перед сообщением идет ссылка на расследование о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке с бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, которого связывают с российскими ОВГ; в одной из публичных встреч участвовал раввин-хасид Моше Котлярский, - ред.].
Коломойский: Узнаю после Йом-Кипура [День покаяния и искупления грехов в иудаизме, - ред.].
Парнас: Забыл, у вас уже начался. Желаю тебе легкого поста.
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