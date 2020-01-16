 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Готов обуть вашего конкурента": обнародована переписка Луценко и Коломойского с Парнасом

"Готов обуть вашего конкурента": обнародована переписка Луценко и Коломойского с Парнасом


фото: ukranews
Палата представителей США обнародовала переписку американского бизнесмена Льва Парнаса и соратника адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани - с экс-главой ГПУ Юрием Луценко и ближайшим окружением президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает "НВ".

13 марта. Луценко: Извини, но все это просто за*бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них*ра. Я готов обуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще больше. Мы - все [сразу делаем]. Вы - потом. Это нечестно.

Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!

20 марта. Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем мирового уровня!!! Слава Украине!!!

<...>

Луценко: Если меня не пригласят в ближайшее время с официальным визитом - я не отобьюсь от наших и ваших.

Парнас: Юра, не переживай, мы тебя в обиду не дадим. Это только начало.

<...>

21 марта. Луценко: Ну что, меня обувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается: на *уй мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят, что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ох**нная помощь Украине.

Парнас: Дай мне 30-45 минут, я тебе перезвоню - у меня есть хорошие новости.

Луценко: Госдеп заявляет, что я вру!!! Я еб*л следующие результаты.

2 апреля. Луценко: Было бы неплохо пригласить меня на встречу. Можно - неформальную, на ранчо. А то чувствую себя подопытной мышкой.

17 апреля. Парнас: Добрый день, какие планы на сегодня?

Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?

Парнас: Окей, браток. Дай бог все нормально.

Луценко: За*бался.

Парнас: Представляю себе. Держись, я с тобой.

14 мая. Парнас: Big day today!!! Good luck and kick ass!!! [Сегодня большой день! Удачи - и надери задницы!].

<...>

Парнас: Когда успокоишься - наберешь меня. Я жду твой звонок.

Луценко: Я спокоен, как х*й после акта.

<...>

Парнас: Я понимаю, ты очень занят, но нам с тобой нужно увидеться. Я по тебе соскучился - скажи где, любое время, я спать не иду.

16 мая. Луценко: Ты где? В отеле?

Парнас: Отель Хилтон.

Луценко: Еду с женой. Вам пи*дец.

17 мая. Парнас: Юра, набери меня.

Луценко: Ни*уя. Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.

Парнас: Понял.

<...>

Луценко: Виски - это круто.

Парнас: С привкусом торфа и дыма!!! Уже другой вряд ли будем пить. Или японский!!!

Луценко: Звони после 350 [мл выпитого].

Парнас: На такой объем нужна сильная компания!!!

Луценко: Да фигня. Вот 700 [мл] - это "штанга".

Парнас: Это смертельная доза.

Луценко: Первый раз - да, потом привыкаешь.

Парнас: Это профессионалы могут!

21 мая. Луценко: Настроение говно. Страна на краю пропасти.

25 мая. Луценко: Вы что, вот так все бросили и без "на коня" уехали???

Парнас: Так [сильно] последний раз "дали", что решили "чуть медленнее кони, чуть помедленнее"!!!

Луценко: Но это норм. Все на ногах.

26 июня. Парнас: Игорь [вероятно, украинский олигарх Игорь Коломойский, - ред.] Спрашивает, какое [виски] ему лучше выпить?

Луценко: Hibiki [японское виски, цена за 0,7 л - примерно 6 тыс. гривен, - ред.]. Очень классное. В тройке мира.

5 октября. Луценко: Перечитал конец [статьи The New York Times]. Додуматься спросить у Джулиани о моей наполовину обрезанной фразе (бесперспективность расследования в Америке конфликта интересов Байдена) - это Пулитцер из рук [главного пропагандиста Третьего Рейха Йозефа] Геббельса! Пи**ец! Просто пи**ец. Шестое американское СМИ безбожно врет и манипулирует. Какая на *уй там у вас свобода слова???

Разговор с олигархом Игорем Коломойским.

8 октября 2019. Парнас: Похоже на твоего раввина? [Перед сообщением идет ссылка на расследование о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке с бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, которого связывают с российскими ОВГ; в одной из публичных встреч участвовал раввин-хасид Моше Котлярский, - ред.].

Коломойский: Узнаю после Йом-Кипура [День покаяния и искупления грехов в иудаизме, - ред.].

Парнас: Забыл, у вас уже начался. Желаю тебе легкого поста.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать