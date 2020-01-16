"Гнида пиндоська, мы научим тебя Родину любить" В Москве жестоко избили оператора, который рассказал о цензуре на телевидении

16 января, 2020, 14:08

В Москве неизвестные жестоко избили бывшего оператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который дал несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Кривенкова, в субботу, 11 января, когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка его подстерегли двое молодых людей с собакой. На Кривенкова набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.

Нападавшие кричали: "Гнида пиндоська, мы научим тебя Родину любить", "Пятая колонна, мы вас будем убивать".

"Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подбежали прохожие. Увидев их, преступники скрылись. Один из них прокричал мне:« Это тебе последнее предупреждение ", - сказал он.

Врачи диагностировали у мужчины сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.

По словам Кривенкова, в полиции его допросили и выдали талон.