"Гнида пиндоська, мы научим тебя Родину любить" В Москве жестоко избили оператора, который рассказал о цензуре на телевидении
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Кривенкова, в субботу, 11 января, когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка его подстерегли двое молодых людей с собакой. На Кривенкова набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.
Нападавшие кричали: "Гнида пиндоська, мы научим тебя Родину любить", "Пятая колонна, мы вас будем убивать".
"Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подбежали прохожие. Увидев их, преступники скрылись. Один из них прокричал мне:« Это тебе последнее предупреждение ", - сказал он.
Врачи диагностировали у мужчины сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.
По словам Кривенкова, в полиции его допросили и выдали талон.
- В января 2019 года Кривенков рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры и дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве. Также оператор участвовал в работе оппозиционного Форума свободной России.
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