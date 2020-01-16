"Диктаторские законы" для бизнеса: Южанина осудила законопроект №1210

16 января, 2020, 17:42

В шестую годовщину печально известных "законов 16 января", парламент принял новый закон, ограничивающий права украинского бизнеса

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 - более известный как "законопроект о налоговом терроре". Закон является одним из самых неудачных за последние восемь лет. Об этом заявила народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина своей странице в Facebook.

"Во время работы над законопроектом в профильном комитете были учтены многие поправки, но глобальные правки, которые предупредили удар по бизнесу, были отклонены", - пишет Южанина.

Среди ключевых нововведений - права налоговиков "корректировать" финансовый результат предприятия для повышения налоговых платежей, нормы о доначислении 18% налога на прибыль ІТ-компаний за рубежом, повышение ренты на добычу газа и руды, дискриминация иностранных инвесторов за счет налогообложения курсовой разницы.

Налоговики получат дополнительные права увеличивать налоговые платежи экспортеров - за счет т. н. правила деловой цели, что может существенно ударить по украинскому экспорту, в т. ч. в страны Евросоюза.

Резко (по многим позициям - в 4 раза) вырастут налоговые штрафы для бизнеса. При этом с инспекторов Государственной налоговой службы снимут ответственность за неправомерно начисленные налоговые платежи и штрафы.

"Неоправданно расширяются полномочия Государственной налоговой службы - неуправляемой, без стратегии. Зато некоторые нормы представители департаментов ГНС достают из-под полы и подсовывают народным депутатам", - описывает процесс принятия законопроекта Нина Южанина.