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Espreso.tvЭкономика"Диктаторские законы" для бизнеса: Южанина осудила законопроект №1210

"Диктаторские законы" для бизнеса: Южанина осудила законопроект №1210


фото: rada.gov.ua
В шестую годовщину печально известных "законов 16 января", парламент принял новый закон, ограничивающий права украинского бизнеса

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 - более известный как "законопроект о налоговом терроре". Закон является одним из самых неудачных за последние восемь лет. Об этом заявила народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина своей странице в Facebook.

"Во время работы над законопроектом в профильном комитете были учтены многие поправки, но глобальные правки, которые предупредили удар по бизнесу, были отклонены", - пишет Южанина.

Среди ключевых нововведений - права налоговиков "корректировать" финансовый результат предприятия для повышения налоговых платежей, нормы о доначислении 18% налога на прибыль ІТ-компаний за рубежом, повышение ренты на добычу газа и руды, дискриминация иностранных инвесторов за счет налогообложения курсовой разницы.

Налоговики получат дополнительные права увеличивать налоговые платежи экспортеров - за счет т. н. правила деловой цели, что может существенно ударить по украинскому экспорту, в т. ч. в страны Евросоюза.

Резко (по многим позициям - в 4 раза) вырастут налоговые штрафы для бизнеса. При этом с инспекторов Государственной налоговой службы снимут ответственность за неправомерно начисленные налоговые платежи и штрафы.

"Неоправданно расширяются полномочия Государственной налоговой службы - неуправляемой, без стратегии. Зато некоторые нормы представители департаментов ГНС достают из-под полы и подсовывают народным депутатам", - описывает процесс принятия законопроекта Нина Южанина.

В целом, по подсчетам экономистов , законопроект №1210 может стоить Украине около 1% ВВП страны, то есть. примерно 36-37 млрд грн.

Стоит отметить, что категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. Ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Напомним, ровно 6 лет назад - 16 января 2014 - парламент Украины под влиянием Партии регионов и с нарушением Регламента Верховной Рады принял скандальные законы об ограничении прав и свобод граждан Украины - в т. Ч. На проведение массовых мероприятий, а также средств массовой информации. Законы привели к массовым протестам и уже в феврале 2014 были отменены.

 

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