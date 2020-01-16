"Черные ящики" с самолета МАУ еще остаются в Иране, - Канада
16 января, 2020, 09:23
Бортовые самописцы с самолета "МАУ", который был сбит в Тегеране, до сих пор остаются в Иране
Об этом заявил министр транспорта Канады Марк Хорошо, сообщает Global News .
"Черные ящики" находятся в Иране. Как сказали иранцы - нам разрешено участвовать и в расшифровке ящиков и в их анализе », - сказал Гарно.
По его словам, 10 канадских экспертов уже работают в Иране, а должностные лица Совета по безопасности транспорта начали расследование в отношении сбитого самолета МАУ.
"Совет по безопасности транспорта Канады готов развернуть вторую группу следователей для участия в анализе данных бортового самописца", - отметил министр.
- Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 года . Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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