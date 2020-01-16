"Черные ящики" с самолета МАУ еще остаются в Иране, - Канада

16 января, 2020, 09:23

Бортовые самописцы с самолета "МАУ", который был сбит в Тегеране, до сих пор остаются в Иране

Об этом заявил министр транспорта Канады Марк Хорошо, сообщает Global News .

"Черные ящики" находятся в Иране. Как сказали иранцы - нам разрешено участвовать и в расшифровке ящиков и в их анализе », - сказал Гарно.

По его словам, 10 канадских экспертов уже работают в Иране, а должностные лица Совета по безопасности транспорта начали расследование в отношении сбитого самолета МАУ.

"Совет по безопасности транспорта Канады готов развернуть вторую группу следователей для участия в анализе данных бортового самописца", - отметил министр.