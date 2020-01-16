 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Черные ящики" с самолета МАУ еще остаются в Иране, - Канада

"Черные ящики" с самолета МАУ еще остаются в Иране, - Канада

Бортовые самописцы с самолета "МАУ", который был сбит в Тегеране, до сих пор остаются в Иране

Об этом заявил министр транспорта Канады Марк Хорошо, сообщает Global News .

"Черные ящики" находятся в Иране. Как сказали иранцы - нам разрешено участвовать и в расшифровке ящиков и в их анализе », - сказал Гарно.

По его словам, 10 канадских экспертов уже работают в Иране, а должностные лица Совета по безопасности транспорта начали расследование в отношении сбитого самолета МАУ.

"Совет по безопасности транспорта Канады готов развернуть вторую группу следователей для участия в анализе данных бортового самописца", - отметил министр.

  • Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 года . Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

15 января, 2020 среда

больше новостей

16 января, 2020 четверг

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать