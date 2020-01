"Будет еще больше ошибок": The Atlantic назвал трагедию рейса МАУ примером неуправляемости современных конфликтов

16 января, 2020, 12:56

Катастрофа украинского лайнера МАУ в Тегеране, сбитого иранской ракетой - не просто эпизод противостояния Ирана и США, но важный пример неуправляемой эскалации современных конфликтов

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте влиятельного американского журнала The Atlantic .

В публикации под названием Авиакатастрофа в Иране - это большая история (The Iran Plane Crash Is the Big Story) подчеркивается, что в будущем мир ожидает еще не один пример того, как международные конфликты выходят из-под контроля даже вопреки желанию их сторон.

Многие мировые лидеры и даже влиятельные СМИ трактуют гибель рейса Тегеран - Киев лишь как "трагическую сноску к драматической истории о том, как Дональд Трамп и верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, едва не развязали войну в первые дни 2020 года", пишут авторы издания.

"Однако сбитый самолет - это не просто какое-то постороннее событие в последней главе этой истории [американо-иранского конфликта]. Это и есть собственно история - той же мере, как и решение правительств США и Ирана пойти по пути деэскалации военных действий", - подчеркивает The Atlantic.

По мнению автора публикации, сбивания рейса МАУ - "яркий пример того, как многомесячная схватка между двумя странами [...] может выйти из-под контроля, даже когда ни одна из сторон этого не хочет".

"И это должно быть контраргументом для любой мысли о том, что стороны полностью контролируют борьбу, которую они только увеличивают с тех пор, как администрация Трампа в 2018 году вывела США из ядерного соглашения с Ираном", - резюмируют авторы.