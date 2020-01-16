Призыв с 18 лет: Зеленский подписал указ
16 января, 2020, 12:46
На срочную военную службу снова будут призывать мужчин с 18 лет
Об этом на сайте главы государства.
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу ", - говорится в указе.
В 2020 году призыв будет в апреле-июне и в октябре-декабре.
- С 2015 года действовала норма, когда на срочную службу в армию забирали мужчин в возрасте с 20 до 27 лет.
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