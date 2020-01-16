Призыв с 18 лет: Зеленский подписал указ

16 января, 2020, 12:46

На срочную военную службу снова будут призывать мужчин с 18 лет

Об этом на сайте главы государства.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу ", - говорится в указе.