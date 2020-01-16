Проект изменений в регламент может превратить 16 января на день позора украинского парламентаризма, - Вятрович
Об этом народный депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook.
"16 января 2014 - День позора украинского парламента. Принятые тогда законы фактически вводили диктатуру в Украине. Эти решения привели вскоре к кровавого противостояния, смертей Героев Небесной сотни несколько недель после этого ", - написал он.
По его словам, символически именно сегодня, 16 января, в повестке дня проект изменений в регламент, "которые могут превратить этот день на второй день позора украинского парламентаризма".
"Если эти изменения примут, про демократические процедуры и последние предохранители произвола большинства можно забыть. Президент и его большинство смогут без решения парламента включать законопроекты в повестку дня, рассматривать их по сокращенной процедуре, внезапно "сейчас на сейчас» закрывать или продолжать заседание, а также произвольно менять процедуру рассмотрения законопроектив. На внесение альтернативных проектов или поправок к важнейших законов депутатам будут давать считанные дни. И даже выступать в «разном» можно будет исключительно с согласия большинства, - пояснил нардеп.
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