После шестилетнего мирового турне в Киев возвращается проект "IVAN MARCHUK: СЕКРЕТЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ"
15 января художественное пространство ARTAREA представил новую экспозицию живописи Ивана Марчука, в которой представлены картины, вернувшиеся после шестилетнего мирового турне. Позади остались 3 континенты, 20 стран и 40 выставок (Бельгия, Швейцария, Иордания, Тунис, Таиланд, Люксембург и т.д.)
Знаковые полотна художника стали визитной карточкой Украины. Шесть лет они путешествовали по миру, их экспонировали в ведущих галереях. Теперь картины возвращаются домой, на родину.
Для новой экспозиции живописи художник лично выбрал хрестоматийные произведения, которые глубоко раскрывают многогранность его творческого гения.
Уникальности проекту добавляет digital галерея художественного пространства. ARTAREA создала впечатляющий видео-арт по мотивам произведений Ивана Марчука.
Художественное пространство ARTAREA:
ул. Софиевская 11-15
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