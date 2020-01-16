 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПослание Путина Федеральному собранию доказывает - он не собирается заканчивать войну с Украиной, - Порошенко

Послание Путина Федеральному собранию доказывает - он не собирается заканчивать войну с Украиной, - Порошенко


фото: pravda.ua
16 января пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ

Соответствующее заявление народный депутат Петр Порошенко обнародовал на партийном сайте "Европейской солидарности", передает Еспресо.TV .

"Отставка российского правительства не имеет никакого значения, ведь вся власть в России принадлежит и будет принадлежать Владимиру Путину", - заявил Порошенко в интервью журналистам, комментируя послание Путина Федеральному Собранию и отставку российского правительства.

"Моя абсолютно твердая позиция - в России нет правительства, в России нет парламента, Думы, нет Федерального Собрания. Вся власть в руках одного человека. Фамилия и имя этого человека вы очень хорошо знаете. Поэтому отставка или назначение нового российского правительства меня абсолютно не интересует и не должно интересовать украинский ", - сказал Петр Порошенко .

В то же время Порошенко отметил, что вчерашнее послание Путина Федеральному Собранию нужно очень внимательно проанализировать.

"Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной", - подчеркнул пятый Президент Украины.

"Второй вывод - Путин собирается оставаться навсегда. У него заканчивается срок президентских полномочий, и цель вчерашнего послания - это изменения в Конституцию, которые теперь уже, когда президентом может быть не Путин, забирают у этого президента всю власть, переносят ее для другой должности. Я не знаю, как она будет называться - или председатель Государственного совета, или премьер-министр, или что-то вроде того, что произошло в Казахстане, но это будет один человек - Путин ", - сказал он.

"Все, для чего это делается - для того, чтобы сохранить власть в руках Путина", - убежден политик.

"Поэтому я советую всем очень тщательное внимание обратить на послание и на проект изменений в Конституцию Российской Федерации. Это несет прямые риски и угрозы нашей стране", - подчеркнул Петр Порошенко .

Лидер "Европейской солидарности" также отметил, что в этих условиях Украинское государство должно объединиться, чтобы достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 года, а не так, как это делает нынешняя власть.

"Я считаю, что коммуникационная стратегия с начала года была бездарно проиграна, что те первые кризисные вызовы, с которыми столкнулась новая власть - были проиграны. Над" Оманом украинцев"  смеется весь мир. Я твердо убежден, что это время, когда должны начаться решительные объединяющие шаги со стороны действующей власти ", - подчеркнул Петр Порошенко .

  • Напомним, 15 января во время объявления послание к Федеральному собранию РФ Путин предложил внести изменения в Конституцию страны
  • Также президент РФ предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьерминистра России
  • Правительство РФ в полном составе подал в отставку , после выступления Путина
  • Президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать