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Espreso.tvОбществоПодслушивание премьер-министра Алексея Гончарука ставит под сомнение профессионализм руководства страны, - Княжицкий

Подслушивание премьер-министра Алексея Гончарука ставит под сомнение профессионализм руководства страны, - Княжицкий

Об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Я не помню другой страны, где бы регулярно записывали президентов, премьер-министров, первых лиц государства. Воюющая страна, где у премьера ставят подслушивающее устройство в кабинете, - это говорит об уровне государственного управления и квалификации всех руководителей этой страны. Между прочим, это не первый раз. Мы же не помним, чтобы где-то в Польше, в Израиле, в любой другой стране были пленки с записью первых лиц из их кабинетов. Не в ресторане где-то записаны, потому что такое бывает, а в этих кабинетах. Очевидно, кому выгодно - мы видели. потому что кто раскручивал этот скандал? Раскручивали блогеры и депутаты, либо близкие к Игорю Валерьевичу Коломойскому, либо те, которые занимают пророссийскую позицию", - заявил Княжицкий.

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