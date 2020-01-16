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Espreso.tvОбществоПетр Порошенко: информационная атака на правительство - это сценарий России и одного известного украинского олигарха

Петр Порошенко: информационная атака на правительство - это сценарий России и одного известного украинского олигарха


фото: golos.ua
Обнародование записей вероятных разговоров во время совещания у премьер-министра Алексея Гончарука - это не украинский сценарий. В раздувании этого скандала заинтересованы Россия как страна-агрессор и олигарх-бывший владелец национализированного "ПриватБанка"

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам ", - подчеркнул он.

"Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо скандал", - заявил пятый президент Украины.

"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха", - обратил внимание Порошенко.

"Каковы причины этой атаки? Потому что они хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным. И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы" , - пояснил Петр Порошенко .

"Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства", - подчеркнул он.

Лидер партии также подчеркнул, что "Европейская Солидарность" точно не будет принимать в этом участия.

 

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