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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе бьют из тяжелой артиллерии, погиб боец ООС

Оккупанты на Донбассе бьют из тяжелой артиллерии, погиб боец ООС

В четверг, 16 января, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 9 раз обстреляли украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 152-мм артиллерийских систем и минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Новотроицкое, вблизи Майского били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом с Новотошковским выпустили 18 мин калибра 120 мм и 10 мин калибра 82 мм, неподалеку Мироновского били из станкового противотанкового гранатомета, вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в районе Новозвановки - из снайперской винтовки, вблизи Орехова - из 152-мм артиллерийских систем, 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

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