Оккупанты минируют территории вблизи зоны разведения между Орехово и Золотым-5

16 января, 2020, 13:27

16 января украинская сторона СЦКК сообщила о дистанционном минировании местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между населенными пунктами Орехово и Золотое-5

Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередном нарушении противником Минских договоренностей.

Вооруженные формирования Российской Федерации проводят мероприятия по дистанционного минирования местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между населенными пунктами Орехово и Золотое-5 ", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что минирование проводится противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мины используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

Украинские военные предупреждают местное население о необходимости повышения бдительности при передвижении в районе проведения операции Объединенных сил.