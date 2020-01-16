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Espreso.tvОбществоОккупанты минируют территории вблизи зоны разведения между Орехово и Золотым-5

Оккупанты минируют территории вблизи зоны разведения между Орехово и Золотым-5


фото: reuters
16 января украинская сторона СЦКК сообщила о дистанционном минировании местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между населенными пунктами Орехово и Золотое-5

Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередном нарушении противником Минских договоренностей.
Вооруженные формирования Российской Федерации проводят мероприятия по дистанционного минирования местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между населенными пунктами Орехово и Золотое-5 ", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что минирование проводится противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мины используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

Украинские военные предупреждают местное население о необходимости повышения бдительности при передвижении в районе проведения операции Объединенных сил.

  • Напомним, 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военный погиб .
 

 

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