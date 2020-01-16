Офис генпрокурора открыл дело об обстреле оккупантами мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Дело является результатом обработки очередного доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Так, в результате обстрелов, которые произошли в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе.
Осуществление досудебного расследования поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Работа по проверке приведенных в указанном докладе сведений продолжается, о результатах будет проинформировано Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
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