Офис генпрокурора открыл дело об обстреле оккупантами мирных жителей Донецкой области

16 января, 2020, 19:30

Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта зарегистрировали уголовное производство по фактам обстрелов жилых домов на территории Донецкой области

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Дело является результатом обработки очередного доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Так, в результате обстрелов, которые произошли в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе.



Осуществление досудебного расследования поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Работа по проверке приведенных в указанном докладе сведений продолжается, о результатах будет проинформировано Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.