Объявлен конкурс на президентские гранты в кино

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Объявляется конкурс на получение грантов Президента Украины в кинематографии. Цель конкурса - оказание государственной финансовой поддержки молодым художникам для создания и реализации социально значимых творческих кинематографических проектов", - говорится в сообщении.

Грант может получить молодой деятель в области кинематографии в возрасте до 35 лет. Общий объем средств, предусмотренный на выплату трех грантов Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов в 2020 году, составляет 3 млн 527 тыс. грн.