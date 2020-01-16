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Espreso.tvОбществоОбъявлен конкурс на президентские гранты в кино

Объявлен конкурс на президентские гранты в кино


фото: buk24
Грант может получить молодой деятель в области кинематографии возрасте до 35 лет

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Объявляется конкурс на получение грантов Президента Украины в кинематографии. Цель конкурса - оказание государственной финансовой поддержки молодым художникам для создания и реализации социально значимых творческих кинематографических проектов", - говорится в сообщении.

Грант может получить молодой деятель в области кинематографии в возрасте до 35 лет. Общий объем средств, предусмотренный на выплату трех грантов Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов в 2020 году, составляет 3 млн 527 тыс. грн.

 

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