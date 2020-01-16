Новый президент Евросовета в первом разговоре с Путиным поддержал территориальную целостность Украины

16 января, 2020, 20:48

Президент Европейского совета Чарльз Мишель в своем первом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил позицию ЕС по полному выполнению Минских договоренностей и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Европейского совета.

"Во время первого контакта между Чарльзом Мишелем как президентом Европейского совета и Владимиром Путиным президент Мишель напомнил позицию ЕС по полному выполнению Минских соглашений. Он отметил парижский саммит, состоявшийся в декабре 2019 году в "нормандском формате" и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией. ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор между президентами состоялся в четверг, 16 января, накануне конференции, посвященной Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января.

Во время общения стороны обсудили ситуацию в Ливии и на Ближнем Востоке.