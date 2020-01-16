Новый президент Евросовета в первом разговоре с Путиным поддержал территориальную целостность Украины
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Европейского совета.
"Во время первого контакта между Чарльзом Мишелем как президентом Европейского совета и Владимиром Путиным президент Мишель напомнил позицию ЕС по полному выполнению Минских соглашений. Он отметил парижский саммит, состоявшийся в декабре 2019 году в "нормандском формате" и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией. ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.
Телефонный разговор между президентами состоялся в четверг, 16 января, накануне конференции, посвященной Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января.
Во время общения стороны обсудили ситуацию в Ливии и на Ближнем Востоке.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти