Нового премьера РФ Мишустина занесли в базу "Миротворца"

16 января, 2020, 16:07

15 января сайт "Миротворец" внес кандидата на пост премьера РФ Михаила Мишустина в свою базу

Соответствующая информация была размещена на сайте "Миротворец".

Администраторы сайта занесли его имя в базу, как только стало известно, что Путин хочет назначить его премьер-министром РФ.

В досье Мишустина отметили, что он является российским оккупантом, посягающим на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым.

"29 июля глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, после чего провел совещание с руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа. Он заявил, что интеграция налоговых органов Республики Крым в систему ФПС России прошла успешно", - говорится в сообщении на сайте.

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений.

Также на сайте добавили, что новый премьер ведет роскошный образ жизни и скрывает это. В частности, Мишустин владеет недвижимостью стоимостью в несколько сотен миллионов рублей на Рублево-Успенском шоссе.

Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами особняка на Николиной горе в коттеджном поселке Коттон Вэй в 2001 году - тогда Мишустин был еще заместителем министра по налогам и сборам. Площадь дома составляет почти 900 "квадратов". Площадь участка, на котором расположен особняк, составляет 5,5 тыс. кв. метров. Подобный участок с домом такой же площади в этом поселке оценивается почти в 600 млн рублей.

При этом Мишустин скрывает элитную землю на Рублевке от государственного реестра - она записана на российскую федерацию.