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Espreso.tvОбществоНАТО рассчитывает на представление реформы СБУ в конце января

НАТО рассчитывает на представление реформы СБУ в конце января


фото: СБУ
Партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО, будут представлены основные направления реформирования Службы безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Международные партнеры выразили поддержку комплекса реформ в секторе безопасности и обороны, которые сегодня реализуются в Украине. Эта тема, среди прочих, стала предметом для обсуждений во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое состоялось 15 января в Брюсселе. Представители СБУ приняли участие в заседании в составе официальной правительственной делегации Украины, которую возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень хорошо, что реформа СБУ находится в фокусе НАТО. Альянс выразил готовность поддержать комплекс реформ сектора безопасности Украины, в том числе и СБУ. Меседж был очень четким. Для нас действительно важно ориентироваться на опыт и лучшие практики стран-членов Организации в вопросах реформирования служб внутренней безопасности", - отметил уполномоченный представитель СБУ в составе украинской делегации Сергей Пунь.

Украинская сторона поблагодарила партнеров за поддержку и заверила, что реформа сектора безопасности - один из ключевых вопросов в государстве сегодня.

"Украина должна реализовать изменения, которые сделают Службу безопасности более современной и эффективной, еще более ориентированной на контрразведывательную деятельности, борьбу с терроризмом, защиту государственного суверенитета и др. И именно на это направлен законопроект по реформе СБУ, который сейчас готовится к рассмотрению в парламенте", - добавил Пунь.

Представители НАТО со своей стороны выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. И отметили, что активизация мер, направленных на борьбу с коррупцией, обеспечение независимости судебной ветви власти и реформирование СБУ является крайне актуальной для Украины.

Также международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены основные направления реформирования Службы безопасности Украины.

Партнерская сторона заверила украинскую делегацию в неизменной поддержке НАТО нашего государства на пути реформирования.

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