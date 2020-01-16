Нафтогаз собирается уплатить налоги с выигранных в России денег до апреля

16 января, 2020, 10:10

НАК Нафтогаз планирует уплатить налоги с $ 2,9 млрд, полученных от российского Газпрома по решению Стокгольмского арбитража в первом квартале 2020 года

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов госбюджета. В 2019 году компания заплатила более 120 млрд грн налогов и дивидендов.

"При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно", - написал он.

По словам Коболева, поступления от компании составили около 16% общих доходов госбюджета в прошлом году. Он добавил, что такая зависимость от одной, пусть и крупной компании, содержит риски. Поэтому нужно ускорять реформы, чтобы таких плательщиков, как Нафтогаз было пять или шесть. Коболев также напомнил, что в 2019 году был отделен Оператор ГТС и потому Нафтогаз поступлений от транзита газа уже не получит.