 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНафтогаз собирается уплатить налоги с выигранных в России денег до апреля

Нафтогаз собирается уплатить налоги с выигранных в России денег до апреля


фото: 24tv
НАК Нафтогаз планирует уплатить налоги с $ 2,9 млрд, полученных от российского Газпрома по решению Стокгольмского арбитража в первом квартале 2020 года

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов госбюджета. В 2019 году компания заплатила более 120 млрд грн налогов и дивидендов.

"При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно", - написал он.

По словам Коболева, поступления от компании составили около 16% общих доходов госбюджета в прошлом году. Он добавил, что такая зависимость от одной, пусть и крупной компании, содержит риски. Поэтому нужно ускорять реформы, чтобы таких плательщиков, как Нафтогаз было пять или шесть. Коболев также напомнил, что в 2019 году был отделен Оператор ГТС и потому Нафтогаз поступлений от транзита газа уже не получит.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать