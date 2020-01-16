Нафтогаз собирается уплатить налоги с выигранных в России денег до апреля
Об этом на своей странице в Facebook заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Он подчеркнул, что группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов госбюджета. В 2019 году компания заплатила более 120 млрд грн налогов и дивидендов.
"При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно", - написал он.
По словам Коболева, поступления от компании составили около 16% общих доходов госбюджета в прошлом году. Он добавил, что такая зависимость от одной, пусть и крупной компании, содержит риски. Поэтому нужно ускорять реформы, чтобы таких плательщиков, как Нафтогаз было пять или шесть. Коболев также напомнил, что в 2019 году был отделен Оператор ГТС и потому Нафтогаз поступлений от транзита газа уже не получит.
- Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 выплатил "Нафтогаза" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от других исков к "Газпрому".
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