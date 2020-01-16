Нацбанк несколько укрепил гривну
16 января, 2020, 10:30
Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 4 копейки
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом официальный курс доллара на 16 января установлен на уровне 23,98 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,72. Днем ранее курс евро был установлен на уровне 26,68 гривны.
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