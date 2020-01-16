Нацбанк несколько укрепил гривну

16 января, 2020, 10:30

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 4 копейки

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом официальный курс доллара на 16 января установлен на уровне 23,98 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,72. Днем ранее курс евро был установлен на уровне 26,68 гривны.