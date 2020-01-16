 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк несколько укрепил гривну

Нацбанк несколько укрепил гривну


фото: НБУ
Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 4 копейки

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом официальный курс доллара на 16 января установлен на уровне 23,98 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,72. Днем ранее курс евро был установлен на уровне 26,68 гривны.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать