Министр развития громад и территорий Алена Бабак уйдет в отставку, - СМИ
Об этом сообщают собеседники УП во фракции "Слуга народа" и Кабинете министров.
Ее отставку объясняют тем, что министр "не справлялась, не делегировала полномочия".
В то же время большинство нардепов "Слуги народа" не знает об увольнении Бабак. В пятницу, 17 января, об этом объявят на профильном комитете.
Должность министра развития громад и территорий прочат председателю Ивано-Франковской облгосадминистрации Денису Шмыгалю.
В Кабмине отмечают важность развития регионов и дают 90% вероятности, что Шмыгаль станет вице-премьером.
По данным УП, кандидатуру Бабак президенту предложил Алексей Гончарук, который был знаком с депутатом по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.
Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В января 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.
2 августа президент Владимир Зеленский представил Шмыгаля в качестве нового председателя Ивано-Франковской ОГА.
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