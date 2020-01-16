Министр развития громад и территорий Алена Бабак уйдет в отставку, - СМИ

16 января, 2020, 22:24

Министр развития громад и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении - документ уже находится в Кабинете министров

Об этом сообщают собеседники УП во фракции "Слуга народа" и Кабинете министров.

Ее отставку объясняют тем, что министр "не справлялась, не делегировала полномочия".

В то же время большинство нардепов "Слуги народа" не знает об увольнении Бабак. В пятницу, 17 января, об этом объявят на профильном комитете.

Должность министра развития громад и территорий прочат председателю Ивано-Франковской облгосадминистрации Денису Шмыгалю.

В Кабмине отмечают важность развития регионов и дают 90% вероятности, что Шмыгаль станет вице-премьером.

По данным УП, кандидатуру Бабак президенту предложил Алексей Гончарук, который был знаком с депутатом по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В января 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

2 августа президент Владимир Зеленский представил Шмыгаля в качестве нового председателя Ивано-Франковской ОГА.