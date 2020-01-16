Милованов назвал сумму крупнейшей взятки, которую ему предлагали после назначения в Минэкономразвития
16 января, 2020, 16:22
Самую большую взятку - в размере $10 млн - предложили министру Милованову за содействие в назначении руководителя одного из государственных предприятий.
Об этом сам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщил на своей Facebook-странице.
Милованов отметил, что в своем министерстве все назначения и увольнения делает он лично, что не нравится оппонентам власти.
"Я сам лично отказал десяткам если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (наибольшая цифра на которую намекали - 10 млн долларов за назначение руководителя госпредприятия), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически", - написал Милованов в заметке, в которой поддержал премьер-министра Гончарука после скандала со слитыми в сеть записями.
- Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в своей заметке поддержал премьер-министра Алексея Гончарука после скандала с слитыми в сеть записями. Милованов назвал Гончарука "лучшим премьером в истории Украины" .
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